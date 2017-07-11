تبدأ قناة “dmc دراما” التابعة لشبكة قنوات “dmc”، فى بث عدد من الاعمال الدرامية القديمة على مدار الشهر الجارى.

وتتضمن الخريطة بث مسلسل”ألف ليلة وليلة” بطولة نجلاء فتحى وحسين فهمى وعبد المنعم ابراهيم وزوز نبيل، وهو يعتبر من أشهر الأعمال الدرامية في فترة الثمانينيات، ويذاع الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء على شاشة القناة.

كما تعرض القناة الجزء الثانى من مسلسل”المال والبنون” بطولة أحمد عبد العزيز وحمدى غيث وحنان ترك ووائل نور.