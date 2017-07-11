كوريا الجنوبية: سنواصل جهودنا لتعريف الأجيال القادمة بقضية نساء المتعة للجيش الياباني2017-07-11 12:54:08
قالت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إن الحكومة تصر على موقفها الثابت وهو مواصلة جهودها لتعريف الأجيال القادمة بحقيقة قضية نساء المتعة للجيش الياباني أثناء الحرب العالمية الثانية.
جاء ذلك ردا على إعراب الحكومة اليابانية عن احتجاجها على تصريحات وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة الكورية الجنوبية جونغ هيون بيك بأنها ستدعم إدراج الملفات ذات الصلة بقضية نساء المتعة ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم الوزارة جو جون هيوك قوله في مؤتمر صحفي دوري عقد اليوم الثلاثاء إن الحكومة اليابانية أعربت عن احتجاجها على موقف الوزيرة جونغ عبر قناة دبلوماسية.
وقال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا للصحفيين اليوم إنه احتج لدى الحكومة الكورية الجنوبية على تصريحات الوزيرة جونغ بأنها ستدعم تحركات إدراج الملفات ذات الصلة بقضية نساء المتعة ضمن سجل ذاكرة العالم.
وذكر المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدا سوجا في مؤتمر صحفي دوري أن الحكومة اليابانية دعت مرارا الحكومة الكورية الجنوبية إلى التعامل مع قضية نساء المتعة على أساس الاتفاق الذي توصل إليه البلدان في ديسمبر 2015 مؤكدا أنها أعربت للحكومة الكورية الجنوبية عن موقفها بشكل واضح ضد تصريحات الوزيرة جونغ.
وكانت الوزيرة جونغ قد زارت مأوى لضحايا نساء المتعة أمس الاثنين في مدينة كوانغ جو في ضواحي سول كأول نشاط لها منذ توليها منصبها ، حيث قالت إنها ستدعم وضع الوثائق المتعلقة بالاستعباد الجنسي الياباني في زمن الحرب في سجل ذاكرة العالم متعهدة بإنشاء متحف لنساء المتعة في سول.
جدير بالذكر أن المؤرخين يقدرون أن ما يصل إلى 200 ألف امرأة ، معظمهن من كوريا الجنوبية ، أجبرن على العمل في بيوت الدعارة في الخطوط الأمامية خلال الحرب العالمية الثانية.
-
"أرامكو" السعودية تتوقع ارتفاع الطلب علي الطاقة
اعتبر رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين حسن الناصر ، أن الحديث عن قدرة العالم التخلي مبكراً عن مصادر الطاقة التقليدية يعد ” تصورًا خاطئ يستند إلى افتراضٍ غير ...Mon, 10 Jul 2017 10:01:40 GMT
-
الأردن تؤكد تضامنها مع مصر في مواجهة الإرهاب
أكد سفير الأردن لدى مصر ومندوبها بالجامعة العربية علي العايد دعم بلاده لمصر في مواجهة الإرهاب ..معربا عن التضامن الكامل مع مصر بعد العملية الإرهابية الأخيرة. واقترح ...Tue, 11 Jul 2017 10:45:34 GMT
-
الصحة الليبية: 4 قتلى فى معارك شرق العاصمة الليبية
قتل أربعة أشخاص بينهم مدنيان على الأقل، فى معارك الأحد والاثنين بين مجموعات مسلحة متنافسة شرق طرابلس، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الليبية. وأوضحت الوزارة فى حصيلة ...Tue, 11 Jul 2017 10:23:46 GMT
-
اتهام صحفي بريطاني بقتل زوجته في دبي
قالت الحكومة الإماراتية إن صحفيا بريطانياً يعمل في صحيفة في دبي وجهت إليه تهمة قتل زوجته. واعُتقل فرانسيس ماثيو، الذي يشغل منصب مسؤول التحرير في صحيفة “غلف نيوز” ...Tue, 11 Jul 2017 10:08:25 GMT
-
ننشر الشروط الواجب توافرها للالتحاق بكلية الشرطة
قال اللواء دكتور أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة إنه من بين شروط وقواعد القبول بكلية الشرطة أن يكون طالب الالتحاق مصرى الجنسية من أبوين ...Tue, 11 Jul 2017 10:08:20 GMT
-
السجن عامين للناشط البحريني نبيل رجب بتهمة "نشر أخبار كاذبة"
قضت محكمة بحرينية على الناشط الحقوقي نبيل رجب بالسجن لمدة عامين بتهمة “نشر أخبار كاذبة”. وقالت وكالة الأنباء الرسمية في البحرين إن رجب “حط من هيبة المملكة”، وفقا ...Tue, 11 Jul 2017 10:12:26 GMT
-
الدولار يسجل ١٧.٨٢ جنيه للشراء و ١٧.٩٢ جنيه للبيع
شهدت أسعار صرف الدولار استقرار نسبيا أمام الجنيه المصري ، وتفاوتا طفيفا بين البنوك في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء. وقال مصرفيون إن تراجع سعر الدولار ...Tue, 11 Jul 2017 10:00:22 GMT
-
ريهام سعيد تعاتب وزارة الداخلية والسبب
أفادت الإعلامية ريهام سعيد في بداية حلقة مساء الاثنين من برنامج “صبايا الخير”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، أنها لن ترتدي السواد على الشهداء، ولن تتخلى عن ...Tue, 11 Jul 2017 10:00:16 GMT
-
وزير الطاقة والصناعة: "الحصار" أظهر قوة اقتصاد قطر
قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة، الاثنين، إن ما وصفه بـ”الحصار” أظهر ما يتمتع به اقتصاد دولته من “قوة وصلابة وتنوع”. وأضاف في كلمة ألقاها خلال ...Tue, 11 Jul 2017 09:42:13 GMT