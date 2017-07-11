قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة للمصابين بعدد من مستشفيات الإسكندرية جراء الحريق الذى نشب، اليوم الثلاثاء، بوحدة الإيثيلين بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، للاطمئنان عليهم والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، ومشددًا على وقوف قطاع البترول بصورة كاملة مع أبنائه العاملين وأسرهم.

وعقب زيارته للمصابين، توجه الوزير إلى موقع الحادث بشركة سيدبك للوقوف على مجريات الأمور ومتابعة أاعمال اللجنة الفنية والقانونية التي تم تشكيلها بقرار من وزير البترول، برئاسة رئيس شركة الإسكندرية للبترول وعضوية رؤساء شركات سيدبك وبتروسيف ومسئولي الأمن الصناعي بهيئة البترول والشركة القابضة للبتروكيماويات وممثل قانوني عن وزارة البترول؛ لتقييم الموقف وتحديد أسباب الحادث.

كما تابع الوزير أعمال إخلاء آثار الحريق، مشددًا على ضرورة الإسراع بالانتهاء من عمليات الصيانة الدورية في المواعيد المحددة لها وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها.

وأكد الوزير أنه لا تهاون في التعامل مع الأمور الخاصة بتأمين المنشآت وسلامة وأمن العاملين، وأن قطاع البترول يدرك مسئولياته جيدًا في هذا الأمر وملتزم تمامًا بتوفير كافة المعدات والكوادر المدربة لمواجهة مثل تلك الأمور في إطار سياسة التشغيل الآمن للحفاظ على العاملين والمنشآت لخد