شاهد.. نهاية صادمة لمهرج سيرك سقط من ارتفاع 30 مترا2017-07-11 12:36:17
توفي رجل سيرك، بعد سقوطه من ارتفاع 30 مترا خلال مشاركته في مهرجان للموسيقى في العاصمة الإسبانية مدريد.
وبين مقطع فيديو، سقوط الرجل فجأة من الصندوق أثناء تأديته بعض من الحركات البهلوانية داخل قفص زجاج على ارتفاع 30 مترا، وسط صدمة الحضور الذي وصل عددهم إلى 35 ألف متفرج، عندما تفاجئوا أن الأمر كان حادثا حقيقيا.
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