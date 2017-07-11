القوات العراقية تفكك آلاف الألغام التي زرعها "داعش" في الموصل بعد تحريرها

بدأت القوات العراقية اليوم الثلاثاء، إزالة مخلفات تنظيم داعش الإرهابي من الأحياء التي كان يسيطر عليها التنظيم في مدينة الموصل بعد تحريرها.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أن قوات الأمن تعمل على تفكيك الآلاف من الألغام التي زرعها التنظيم بطريقة معقدة وخطرة، كما سمح الأمن العراقي لبعض الأسر بتفقد ممتلكاتها في المناطق المؤمنة من المتفجرات.

وذكرت القناة أن أحياء أخرى من غرب الموصل شهدت عودة جزئية لبعض الأسر إلى منازلها، رغم انعدام الخدمات وتدمير البنية التحتية للمدينة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن مساء الاثنين، رسميا النصر على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، مشيرا إلى أن النصر في المدينة تم بتخطيط وإنجاز وتنفيذ عراقي، ومن حق العراقيين الافتخار بهذا الإنجاز”.