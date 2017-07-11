الأردن تؤكد تضامنها مع مصر في مواجهة الإرهاب2017-07-11 12:24:20
أكد سفير الأردن لدى مصر ومندوبها بالجامعة العربية علي العايد دعم بلاده لمصر في مواجهة الإرهاب ..معربا عن التضامن الكامل مع مصر بعد العملية الإرهابية الأخيرة.
واقترح العايد ، في مداخلة له خلال افتتاح الدورة السابعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب اليوم بالجامعة العربية ، إصدار بيان عن الاجتماع للتعبير عن التضامن مع مصر في مواجهة الإرهاب.
وقد ترأس الاجتماع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمصر وعضوية الإمارات والسعودية والأردن وموريتانيا وتونس والجزائر وجيبوتي والعراق.
ويناقش الاجتماع توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي التي اختتمت أعمالها أمس تحضيرا لاجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب التي تعقد غدا الأربعاء بمشاركة أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة ووزراء الإعلام والمسؤولين عن الاجهزة الإعلامية في الدول العربية.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من البنود الهامة يأتي في مقدمتها بند حول (مسودة الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030) التي أعدها قطاع الإعلام والاتصال، وسبل تنفيذ الاهداف السبعة عشر لأجندة التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 ..كما يناقش الاجتماع أوراق العمل المقدمة من كل من المغرب ومصر ودولة الإمارات لتكون محوراً فكرياً للدورة 48 للمجلس.
وتأتي القضية الفلسطينية ضمن البنود الدائمة في جدول أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب كونها القضية المحورية والمركزية للأمة العربية والإسلامية وبهدف إبقائها حية في عقول العرب والمسلمين من خلال تبني برامج توعوية إعلامية عربية للعمل على حشد الرأي العام العالمي لمناهضة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
-
"أرامكو" السعودية تتوقع ارتفاع الطلب علي الطاقة
اعتبر رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين حسن الناصر ، أن الحديث عن قدرة العالم التخلي مبكراً عن مصادر الطاقة التقليدية يعد ” تصورًا خاطئ يستند إلى افتراضٍ غير ...Mon, 10 Jul 2017 10:01:40 GMT
-
الأردن تؤكد تضامنها مع مصر في مواجهة الإرهاب
أكد سفير الأردن لدى مصر ومندوبها بالجامعة العربية علي العايد دعم بلاده لمصر في مواجهة الإرهاب ..معربا عن التضامن الكامل مع مصر بعد العملية الإرهابية الأخيرة. واقترح ...Tue, 11 Jul 2017 10:45:34 GMT
-
الصحة الليبية: 4 قتلى فى معارك شرق العاصمة الليبية
قتل أربعة أشخاص بينهم مدنيان على الأقل، فى معارك الأحد والاثنين بين مجموعات مسلحة متنافسة شرق طرابلس، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الليبية. وأوضحت الوزارة فى حصيلة ...Tue, 11 Jul 2017 10:23:46 GMT
-
اتهام صحفي بريطاني بقتل زوجته في دبي
قالت الحكومة الإماراتية إن صحفيا بريطانياً يعمل في صحيفة في دبي وجهت إليه تهمة قتل زوجته. واعُتقل فرانسيس ماثيو، الذي يشغل منصب مسؤول التحرير في صحيفة “غلف نيوز” ...Tue, 11 Jul 2017 10:08:25 GMT
-
ننشر الشروط الواجب توافرها للالتحاق بكلية الشرطة
قال اللواء دكتور أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة إنه من بين شروط وقواعد القبول بكلية الشرطة أن يكون طالب الالتحاق مصرى الجنسية من أبوين ...Tue, 11 Jul 2017 10:08:20 GMT
-
السجن عامين للناشط البحريني نبيل رجب بتهمة "نشر أخبار كاذبة"
قضت محكمة بحرينية على الناشط الحقوقي نبيل رجب بالسجن لمدة عامين بتهمة “نشر أخبار كاذبة”. وقالت وكالة الأنباء الرسمية في البحرين إن رجب “حط من هيبة المملكة”، وفقا ...Tue, 11 Jul 2017 10:12:26 GMT
-
الدولار يسجل ١٧.٨٢ جنيه للشراء و ١٧.٩٢ جنيه للبيع
شهدت أسعار صرف الدولار استقرار نسبيا أمام الجنيه المصري ، وتفاوتا طفيفا بين البنوك في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء. وقال مصرفيون إن تراجع سعر الدولار ...Tue, 11 Jul 2017 10:00:22 GMT
-
ريهام سعيد تعاتب وزارة الداخلية والسبب
أفادت الإعلامية ريهام سعيد في بداية حلقة مساء الاثنين من برنامج “صبايا الخير”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، أنها لن ترتدي السواد على الشهداء، ولن تتخلى عن ...Tue, 11 Jul 2017 10:00:16 GMT
-
وزير الطاقة والصناعة: "الحصار" أظهر قوة اقتصاد قطر
قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة، الاثنين، إن ما وصفه بـ”الحصار” أظهر ما يتمتع به اقتصاد دولته من “قوة وصلابة وتنوع”. وأضاف في كلمة ألقاها خلال ...Tue, 11 Jul 2017 09:42:13 GMT