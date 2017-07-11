الأردن تؤكد تضامنها مع مصر في مواجهة الإرهاب

أكد سفير الأردن لدى مصر ومندوبها بالجامعة العربية علي العايد دعم بلاده لمصر في مواجهة الإرهاب ..معربا عن التضامن الكامل مع مصر بعد العملية الإرهابية الأخيرة.

واقترح العايد ، في مداخلة له خلال افتتاح الدورة السابعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب اليوم بالجامعة العربية ، إصدار بيان عن الاجتماع للتعبير عن التضامن مع مصر في مواجهة الإرهاب.

وقد ترأس الاجتماع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمصر وعضوية الإمارات والسعودية والأردن وموريتانيا وتونس والجزائر وجيبوتي والعراق.

ويناقش الاجتماع توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي التي اختتمت أعمالها أمس تحضيرا لاجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب التي تعقد غدا الأربعاء بمشاركة أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة ووزراء الإعلام والمسؤولين عن الاجهزة الإعلامية في الدول العربية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من البنود الهامة يأتي في مقدمتها بند حول (مسودة الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030) التي أعدها قطاع الإعلام والاتصال، وسبل تنفيذ الاهداف السبعة عشر لأجندة التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 ..كما يناقش الاجتماع أوراق العمل المقدمة من كل من المغرب ومصر ودولة الإمارات لتكون محوراً فكرياً للدورة 48 للمجلس.

وتأتي القضية الفلسطينية ضمن البنود الدائمة في جدول أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب كونها القضية المحورية والمركزية للأمة العربية والإسلامية وبهدف إبقائها حية في عقول العرب والمسلمين من خلال تبني برامج توعوية إعلامية عربية للعمل على حشد الرأي العام العالمي لمناهضة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.