مجلس شئون المعاهد : إعفاء أبناء شهداء الوطن من المصروفات2017-07-11 12:16:18
أكد وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمى خالد عبدالغفار ، على أهمية دور المعاهد العليا الخاصة كأحد روافد التعليم العالي ، مشدداً علي ضرورة الارتقاء بمستوي العملية التعليمية ، وإعداد كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.
وقرر مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة - خلال إجتماع عقده مساء أمس الاثنين برئاسة الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمى ، وبحضور أعضاء المجلس - إعفاء أبناء شهداء الوطن من مصروفات المعاهد ، وألا تزيد قيمة مصروفات المعاهد للطلاب الجدد الذين يتم قبولهم هذا العام عن ١٥٪ شاملة بحد أقصي ٢٠٠٠ جنيه ، و٥٠٠ جنيه كحد أدني ، وجاري تقييم المصروفات التى سيدفعها الطلاب القدامى بالسنوات الدراسية المختلفة.
وأحال المجلس - تبعا لبيان صدر عنه - بإحالة موضوع زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالمعاهد هذا العام إلي المجلس الأعلى للجامعات لمناقشته فى الجلسة القادمة ، واتخاذ القرار الملائم بشأنه ، كما وافق المجلس على إنشاء المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة بالمنيا.
واستمع المجلس إلى الدكتور عادل عبد الغفّار رئيس لجنة قطاع الإعلام واللغات والدراسات العامة بالوزارة ، لعرض توصيات ورشة عمل تطوير أداء معاهد الإعلام واللغات حول خفض الحد الأدني لمجموع مواد اللغات إلى ٥٥٪ كشرط للالتحاق بمعاهد اللغات بدلاً من ٦٠٪ نظراً لقلة عدد الطلاب بمعاهد اللغات ، والاحتياجات المستقبلية وآلية التقييم للمعاهد ، وسرعة استكمال المعاهد لاحتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري مع مراعاة التخصص العلمى ، واستكمال احتياجات وحدات الجودة بها ، فضلاً عن التخصصات والشعب العلمية الجديدة في مجال الإعلام واللغات التي يحتاجها سوق العمل.
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