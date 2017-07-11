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مجلس شئون المعاهد : إعفاء أبناء شهداء الوطن من المصروفات
مقر وزارة التعليم العالي

مجلس شئون المعاهد : إعفاء أبناء شهداء الوطن من المصروفات

2017-07-11 12:16:18
أ ش أ

أكد وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمى خالد عبدالغفار ، على أهمية دور المعاهد العليا الخاصة كأحد روافد التعليم العالي ، مشدداً علي ضرورة الارتقاء بمستوي العملية التعليمية ، وإعداد كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقرر مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة - خلال إجتماع عقده مساء أمس الاثنين برئاسة الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمى ، وبحضور أعضاء المجلس - إعفاء أبناء شهداء الوطن من مصروفات المعاهد ، وألا تزيد قيمة مصروفات المعاهد للطلاب الجدد الذين يتم قبولهم هذا العام عن ١٥٪‏ شاملة بحد أقصي ٢٠٠٠ جنيه ، و٥٠٠ جنيه كحد أدني ، وجاري تقييم المصروفات التى سيدفعها الطلاب القدامى بالسنوات الدراسية المختلفة.

وأحال المجلس - تبعا لبيان صدر عنه - بإحالة موضوع زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالمعاهد هذا العام إلي المجلس الأعلى للجامعات لمناقشته فى الجلسة القادمة ، واتخاذ القرار الملائم بشأنه ، كما وافق المجلس على إنشاء المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة بالمنيا.

واستمع المجلس إلى الدكتور عادل عبد الغفّار رئيس لجنة قطاع الإعلام واللغات والدراسات العامة بالوزارة ، لعرض توصيات ورشة عمل تطوير أداء معاهد الإعلام واللغات حول خفض الحد الأدني لمجموع مواد اللغات إلى ٥٥٪‏ كشرط للالتحاق بمعاهد اللغات بدلاً من ٦٠٪‏ نظراً لقلة عدد الطلاب بمعاهد اللغات ، والاحتياجات المستقبلية وآلية التقييم للمعاهد ، وسرعة استكمال المعاهد لاحتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري مع مراعاة التخصص العلمى ، واستكمال احتياجات وحدات الجودة بها ، فضلاً عن التخصصات والشعب العلمية الجديدة في مجال الإعلام واللغات التي يحتاجها سوق العمل.

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