أصبحت إمرأة ولدت في مخيم للاجئين في أفغانستان قائدة طائرة تجوب العالم لتلهم النساء بالسعي لتحقيق أحلامهن.

ونالت شايستا وايز، البالغة من العمر 29 سنة، رخصة تجعلها أول قائدة طائرة معتمدة من أفغانستان، كما تسعى لأن تكون أول إمرأة تقود طائرة بمفردها حول العالم.

وبدأت شايستا رحلتها الملحمية بقيادة طائرة بمحرك واحد انطلاقا من الولايات المتحدة حيث تعيش ووصلت الآن إلى العاصمة الأفغانية كابول.

وأعربت الطيارة الأفغانية عن سعادتها بالعودة إلى مسقط رأسها قائلة: “مضى 29 سنة الآن. ويسعدني أن أعود إلى بلادي كطيارة تجوب أجواء العالم حتى أكون مصدر إلهام للآخرين. يسعدني كثيرا أن أكون هنا”.

وولدت شايستا في أحد مخيمات اللاجئين في أفغانستان، وسافرت إلى الولايات المتحدة عام 1987 مع والديها وخمس شقيقات هروبا من الغزو السوفيتي.

ونشأت الطيارة الأفغانية في أحد الأحياء الفقيرة في ريتشموند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ولم تكتشف حبها للطيران حتى بدأت التفكير في الالتحاق بالجامعة، بعدها بدأت حياتها المهنية في مجال الطيران.

وأكدت شايستا في مؤتمر صحفي في كابول “في صغري كنت أفكر في الالتحاق بالجامعة، أو أنني سأتزوج مبكرا ويكون لدي أسرة ثم اكتشفت شغفي بالطيران”.

وأضافت أنه “إحساس مذهل أن تكون طيارا تحلق بمفردك في طائرة وتتوجه بها إلى أي مكان تريده. إنه عشق تستمتع به أود أن أحافظ عليه، وأن أدفع بنساء أفغانستان إلى هذه التجربة”.