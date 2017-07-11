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قائد عسكري أمريكي: يجب على العراق منع ظهور نسخة جديدة من "داعش"
داعش بانر ارهاب تطرف

قائد عسكري أمريكي: يجب على العراق منع ظهور نسخة جديدة من "داعش"

2017-07-11 12:28:57
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حذر ضابط كبير في الجيش الأمريكي في العراق بأن الحرب ضد “داعش” لم تنته بعد رغم الانتصار “التاريخي” في الموصل.

وقال ليفتنانت جنرال ستيفن تاونسند في مقابلة مع بي بي سي إن ” مقاتلي التنظيم ما زالوا في العراق”.

وأضاف تاونسند: “إنه على الحكومة العراقية الآن محاولة التواصل مع العراقيين السنة لوقف التنظيم الجهادي من طرح نفسه بصورة جديدة”، مشيراً إلى أن على العراقيين “التواصل والتصالح مع العراقيين السنة وجعلهم يشعرون بأن الحكومة العراقية تمثلهم”.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن الاثنين رسميا الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الموصل.

واستغرقت معركة الموصل نحو تسعة أشهر، وأدت إلى الكثير من الخسائر المادية، ومقتل آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من 920 ألفا آخرين.

ورفع العبادي العلم العراقي احتفالاً بالنصر ، وقال في خطابه “أعلن من هنا نهاية وانهيار دولة الزيف والإرهاب التي أعلنها تنظيم داعش من الموصل”.

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