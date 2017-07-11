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شاهد.. عمل سحري مربوط في ستائر الكعبة!
سترة الكعبة

شاهد.. عمل سحري مربوط في ستائر الكعبة!

2017-07-11 12:24:15
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يبين لحظة فك عمل ربط بخيوط ستارة الكعبة مدون بداخله طلاسم سحرية، حيث قام مجموعة من الأشخاص بقص خيوط الستارة لإخراج العمل لإبطال مفعول السحر.
وبين المقطع، وجود قصاصة من الورق مربوطة بخيوط ستارة الكعبة مكتوب بداخلها طلاسم سحر وشعوذة، ليخرجها عدد من الأشخاص من خيوط الستارة تمهيدًا لفك طلاسم العمل الذي فوجئوا بوجوده داخل الحرم.

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