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الصحة الليبية: 4 قتلى فى معارك شرق العاصمة الليبية
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الصحة الليبية: 4 قتلى فى معارك شرق العاصمة الليبية

2017-07-11 12:23:09
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قتل أربعة أشخاص بينهم مدنيان على الأقل، فى معارك الأحد والاثنين بين مجموعات مسلحة متنافسة شرق طرابلس، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الليبية.

وأوضحت الوزارة فى حصيلة نشرتها ليل الاثنين الثلاثاء، على موقعها الإلكترونى أن أربعة أشخاص بينهم عاملان أجنبيان قتلوا وأصيب 21 آخرون بجروح فى مواجهات الأحد والاثنين فى القره بوللى التى تقع على بعد 60 كلم شرقى العاصمة.

ولم توضح الوزارة جنسية الأجنبيين.

واندلعت هذه المواجهات الأحد، فى القره بوللى بين قوات موالية لحكومة الوفاق الوطنى ومجموعات منافسة مرتبطة بحكومة سابقة.

وقال شهود إن المعارك استمرت فجر الثلاثاء.

وكان مسلحون موالون لحكومة سابقة غير معترف بها برئاسة خليفة الغويل أطيح بها اثر تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، قدموا أساسا من مدينة مصراتة تجمعوا فى الايام الاخيرة قرب القره بوللى.

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