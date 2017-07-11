استعرض رئيس جمهورية مولدوفا إيجور دودون ، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أهم العلاقات القائمة بين دولة البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء ذلك خلال استقبل رئيس جمهورية مولدوفا ، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له في العاصمة “كيشيناو”، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مولدوفا.

وأكد رئيس مولدوفا - خلال اللقاء - حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث تولي حكومة مولدوفا دولة الإمارات اهتماما خاصا نظرا للمكانة المتميزة التي وصلت إليها الإمارات.

وأشار الرئيس إيجور دودون إلى سعي بلاده للارتقاء بمستوى علاقاتها مع دولة الإمارات ، مشيدا بمسيرة التطور والنماء التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات.

وفي سياق متصل ، التقى وزير الخارجية الإماراتي مع أندريان كاندو رئيس برلمان مولدوفا ، وبافل فيليب رئيس مجلس الوزراء.

وتبادل الجانبان - خلال اللقاء - وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية الإمارتي حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية مولدوفا في كافة المجالات لاسيما السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والبرلمانية بما يسهم في خير ومصلحة الشعبين الصديقين والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب ومجالات أوسع.