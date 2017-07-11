قال المبعوث الرئاسي الروسي للتعاون في مجال أمن المعلومات أندريه كروتسكيخ إن عددا من الدول تخرب قواعد السلوك المسؤولة عن الفضاء الإلكتروني وربما تكون مستفيدة من الفوضى التي تحدث فيه.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن كروتسكيخ قوله اليوم الثلاثاء “إن روسيا وغيرها من العديد من الدول تطالب بإصرار في جميع المنصات والمنتديات الدولية للوصول إلى شروط ضمان الفضاء الالكتروني حتى فات الآوان”.

وأضاف “أن جميع الدول بغض النظر عن مواقفهم السياسية تعاني من المخاطر القادمة من الفضاء الإلكتروني”.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن بلاده اقترحت، خلال اجتماع الأمم المتحدة الخاص بالخبراء الحكوميين في مجال أمن المعلومات الدولي الذي انعقد في منتصف شهر يونيو الماضي، تفعيل الإحكام المتعلقة بصياغة قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قواعد السلوك المسؤول للدول في مجال المعلومات.