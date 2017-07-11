قال الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني اليوم الثلاثاء إن بلاده ملتزمة ببناء المزيد من السدود رغم مخاوف البلدان المجاورة.

وأفادت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية بأن عبد الغني أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده في كابول، ليطلع وسائل الإعلام على نتائج زياراته الأخيرة إلى دول آسيا الوسطى.

وردا على المخاوف التي أعرب عنها الرئيس الإيراني حسن روحاني بخصوص بناء سدود المياه في أفغانستان، قال عبد الغني إن تصريحات روحاني يمكن تحليلها من وجهات نظر مختلفة.

كما شدد الرئيس الأفغاني على سياسة حكومته في الحفاظ على العلاقات الطيبة مع دول الجوار، لكنه قال في الوقت ذاته إن الحكومة الأفغانية سوف تواصل بناء المزيد من سدود المياه لاستخدام رأس المال الوطني للبلد بشكل سليم، والمتمثل في المياه.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان الرئيس الإيراني عن مخاوف بشأن بناء السدود في أفغانستان، وإصراره على أن “طهران لا تستطيع أن تحافظ على صمتها بخصوص هذه المسألة طويلا”.