وزير الطاقة والصناعة: "الحصار" أظهر قوة اقتصاد قطر

قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة، الاثنين، إن ما وصفه بـ”الحصار” أظهر ما يتمتع به اقتصاد دولته من “قوة وصلابة وتنوع”. وأضاف في كلمة ألقاها خلال ...