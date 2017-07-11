 Moheet on google
الثلاثاء 11 يوليو 2017 12:57 مساءً
روابط سريعة
هكذا احتفل الكاف بعيد ميلاد النني
محمد النني 1

هكذا احتفل الكاف بعيد ميلاد النني

2017-07-11 12:10:39
متابعات

شاركت الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” احتفال الملايين بعيد ميلاد النجم المصري محمد النني لاعب أرسنال الانجليزي والمنتخب الوطني.
والنني يحتفل بعيد ميلاده الخامس والعشرين الذي يوافق اليوم 11 يوليو حيث إن لاعب المقاولون العرب السابق من مواليد 1992.
ووضعت الصفحة الرسمية لـ”كاف” صورة للنجم المصري بقميص الفراعنة وعلقت عليها “عيد ميلاد سعيد للاعب المنتخب المصري محمد النني”

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3