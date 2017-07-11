أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن التهرب الضريبي ناتج عن تزوير الفواتير أو الاقتصاد الغير رسمي، مشيرا إلى الدولة تفكر في دخول الاقتصاد الغير رسمي إلى المنظومة الرسمية لحماية جميع الأطراف.

وأعلن المنير من خلال لقاءه ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تسير بطريقة “العصا والجزرة” مع العاملين بالاقتصاد الغير رسمي لتسجيلهم بشكل رسمي للمنظومة حيث هناك محفزات مثل دفع رسوم تسجيل وضرائب صغيرة ووضع نظام مبسط لدفع الضرائب، مضيفا أنه هناك خطط وإجراءات داعمة من الدولة لأصحاب المشاريع.

وشدد على ضرورة أن يتم ألغاء أنظمة المدفوعات النقدية لتسجيل ورصد جميع النفقات والمصاريف المالية.

وأضاف أن أكبر الفئات المتهربة ضريبيا هي أصحاب المهن الحرة والعاملين بالعقارات، مؤكدا أنه تم عمل بروتوكولات مع وزارة العدل لضمان تسجيل العقارات بدلا من التقدم بدعوى قضائية “صحة توقيع”.

وأشار إلى أن حصيلة الضرائب من أصحاب المهن الحرة أقل من نصف مليار جنيه، منوها أنه هناك بروتوكولات تعاون مع العديد من النقابات لضمان دفع الضرائب.