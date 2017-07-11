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لاعبان من الأهلي ضمن التشكيل المثالي للجولة الأخيرة بالبطولة الإفريقية
عمرو جمال

لاعبان من الأهلي ضمن التشكيل المثالي للجولة الأخيرة بالبطولة الإفريقية

2017-07-11 12:11:45
متابعات

انضم ثنائي الأهلي أحمد حجازي، وعمرو جمال، إلى التشكيلة المثالية للجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا، التي أقيمت مطلع الأسبوع الجاري.
وكشف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “كاف”، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الثلاثاء، التشكيلة المثالية للجولة، والتي تواجد فيها “الغزال” و”حجازي” بعد تألقهما في مباراة القطين الكاميروني أمام الأهلي، حيث سجل الأول هدفين، بينما ظهر الثاني بمستوى رائع في الخط الخلفي للمارد الأحمر، الذي خطف بطاقة التأهل لربع النهائي.
ولكن لم يتواجد أي لاعب من الزمالك الذي ودع البطولة عقب التعادل مع أهلي طرابلس الليبي.
وضم التشكيل 3 من الترجي التونسي، ومثلهم من الوداد المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، ولاعب واحد من صن داونز الجنوب إفريقي، وأهلي طرابلس الليبي.

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