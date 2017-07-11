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جمعية رجال أعمال الإسكندرية توقع غدا برتوكول تعاون مع التمثيل التجاري
محمد صبري

جمعية رجال أعمال الإسكندرية توقع غدا برتوكول تعاون مع التمثيل التجاري

2017-07-11 09:48:24
أ ش أ

توقع جمعية رجال أعمال إسكندرية غدا “الأربعاء” مذكرة تفاهم مع جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة ، في إطار توجه الجمعية لخلق شراكات استراتيجية وتعاون مع الجهات المختلفة لدعم تنافسية إقليم الإسكندرية ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع في الأسواق الخارجية واستهداف الأسواق الواعدة.

وقال المهندس محمد صبري رئيس الجمعية - في بيان صدر اليوم - إن هناك أهمية تدفع للتعاون مع التمثيل التجاري المصري لما يمتلكه من شبكة معلوماتية هائلة ومكاتب منتشرة في جميع الأسواق العالمية تدعم زيادة الصادرات المصرية وتساعد الشركات المصرية على اختراق الأسواق الأجنبية.

وأكد صبري أن مذكرة التعاون تهدف لتنظيم عدد من البعثات التجارية والمعارض الدولية ، كما يتم التنسيق للحصول على معلومات ودراسات شاملة عن الأسواق الواعدة ، مشيرًا إلى أن الجمعية تدعم إستراتيجية الحكومة المصرية لتنمية الصادرات ، وتعمل بشكل متوازي على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمية صادراتهم إلى الخارج ، والتعرف على أهم الأسواق الخارجية من خلال تنظيم بعثات تجارية استكشافية ، والتعرف على فرص التبادل التجاري بين البلدان المختلفة في أهم المجالات الاقتصادية.

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