ملكة بريطانيا تحتفل بذكرى خطبتها الـ 70 على الأمير فيليب

احتلفت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب دوق ادنبره بالذكرى الـ 70 لخطبتهما التي توافق العاشر من يوليو كل عام. ففي العاشر من يوليو عام 1947، تم تصوير ...