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مانشستر يونياتد يخطط للتقدم بعرض لضم داير من توتنهام
مانشستر يونايتد

مانشستر يونياتد يخطط للتقدم بعرض لضم داير من توتنهام

2017-07-11 09:33:17
أ ش أ

ذكرت صحيفة ” ديلى ميرور” البريطانية أن نادى مانشتر يونايتد يخطط للتقدم بعرض لضم اريك داير نجم خط وسط نادى توتنهام هوتسبرز فى الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الشياطين الحمر تعتزم التقدم بعرض رسمى للسبيرز بقيمة 60 مليون جنيه استرلينى للحصول على خدمات اللاعب.

ويعد الدولى الانجليزى على رأس أولويات المانيو فى الانتقالات الصيفية لتعزيز خط وسطه بعد ضم البلجيكيى لوكاكو لتدعيم خط الهجوم ، وفيكتور ليندولف لتعزيز خط الدفاع.

ويسعى البرتغالى جوزيه مورينيو للقيام بعدد من الصفقات القوية استعدادا لمنافسات الموسم الجديد سواء على المستوى المحلى أو دورى أبطال اوروبا.

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