أعلن الجيش التركي اليوم الثلاثاء أن طائرات حربية تابعة له قصفت أهدافا للمسلحين الأكراد في منطقتين بجنوب شرق تركيا أسفرت عن مقتل 11 من مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وقال الجيش - في بيان أوردته قناة “العربية” الإخبارية - إن إحدى الضربات الجوية كانت قرب الحدود السورية في منطقة داركجيت بإقليم ماردين حيث دمرت الطائرات الحربية موقعين لإطلاق النار وقتلت 8 مسلحين يعتقد أنهم كانوا يدبرون لهجوم كبير.

وأشار البيان إلى أن 3 آخرين من مسلحي حزب العمال الكردستاني قتلوا، كما دمرت ضربات جوية كهفا في ريف إقليم هكاري الذي يقع على الحدود مع العراق وإيران.