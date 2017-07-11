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مقتل 11 مسلحا كرديا بضربات جوية تركية شرق البلاد
عناصر من الجيش التركي

مقتل 11 مسلحا كرديا بضربات جوية تركية شرق البلاد

2017-07-11 09:33:31
وكالات

أعلن الجيش التركي اليوم الثلاثاء أن طائرات حربية تابعة له قصفت أهدافا للمسلحين الأكراد في منطقتين بجنوب شرق تركيا أسفرت عن مقتل 11 من مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وقال الجيش - في بيان أوردته قناة “العربية” الإخبارية - إن إحدى الضربات الجوية كانت قرب الحدود السورية في منطقة داركجيت بإقليم ماردين حيث دمرت الطائرات الحربية موقعين لإطلاق النار وقتلت 8 مسلحين يعتقد أنهم كانوا يدبرون لهجوم كبير.

وأشار البيان إلى أن 3 آخرين من مسلحي حزب العمال الكردستاني قتلوا، كما دمرت ضربات جوية كهفا في ريف إقليم هكاري الذي يقع على الحدود مع العراق وإيران.

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