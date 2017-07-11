المخاوف من أجل السلامة وراء تأجيل مباراة دجوكوفيتش ومانارينو فى بطولة ويمبلدون2017-07-11 09:16:24
تسبت المخاوف المتعلقة بالسلامة وكذلك تأخر الوقت بعد مباراة نادال ومولر الماراثونية ، في تأجيل مواجهة الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الرابع عالميا ونظيره الفرنسي أدريان مانارينو في الدور الرابع لبطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس إلى اليوم الثلاثاء بعدما كان مقررا لها في وقت متأخر من أمس الإثنين.
وأكد منظمو بطولة ويمبلدون المفتوحة ، أن المخاوف المتعلقة بالسلامة أدت إلى عدم نقل المواجهة المرتقبة بين نوفاك دجوكوفيتش ومانارينو إلى الملعب الرئيسي ، حيث يستطيعان اللعب عليه حتى الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي تحت الأضواء الكاشفة في ظل وجود السقف القابل للطي.
وكان المفضل أن يلعب دجوكوفيتش أمام مانارينو كما هو مقرر على الملعب رقم 1 ، وعندما لم يعد هناك أي خيارات قرروا ألا يتم نقل المباراة إلى الملعب الرئيسي نظرا لوجود مجموعة من المتفرجين في الملاعب.
وأكد البيان الصادر من نادي عموم إنجلترا أنه بحلول الساعة 8.30 مساء (بالتوقيت المحلي)، كان لا يزال هناك 30 ألف متفرج في الملاعب وبالتالي فإن نقل المباراة كان سيؤدي لمشكلة كبيرة تتعلق بالسلامة ، لذا كان من الضروري تأجيل المباراة وابلاغ اللاعبين بذلك اللذين تفهما الموقف تماما ، لتقام المباراة اليوم الثلاثاء بداية من 12 ظهرا بالتوقيت المحلي في الملعب الرئيسي ( المباراة الأولى في جدول مباريات اليوم ).
وكانت مباراة الصربي نوفاك دجوكوفيتش مقررا لها في وقت متأخر من أمس “الإثنين” بعد انتهاء المباراة الماراثونية بين الإسباني رافائيل نادال واللوكسمبورجي جيل مولر والتي استمرت أربع ساعات و47 دقيقة وانتهت بفوز مولر وتوديع الأسطورة الإسبانية للبطولة.
وأدى انتهاء مباراة الإسباني واللوكسمبورجي بعد مدة طويلة من اللعب في اتخاذ قرار من قبل اللجنة المنظمة لثالث البطولات الأربع الكبرى بتأجيل مباراة دجوكوفيتش ومانارينو لليوم الثلاثاء ، خصوصا وأنه من المستحيل انتهاء مباراتهم في حال لعبها بموعدها قبل حلول الظلام.
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