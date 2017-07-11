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اليوم .. محاكمة المتهمين في " خلية أوسيم "
محاكمة ـ متهمين ـ محكمة‎

اليوم .. محاكمة المتهمين في " خلية أوسيم "

2017-07-11 09:15:32
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تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة المتهمين في قضية “خلية أوسيم”.

واتهمت النيابة المتهمين، وعددهم 30 ، بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتكلات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.

كما اتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، كما اتهمت المتهمين الثامن والتاسع بحيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به.

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