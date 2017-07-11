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صحيفة أمريكية: مصادر أبلغت نجل ترامب بأن موسكو سعت لمساعدة حملة والده
نجل دونالد ترامب‎

صحيفة أمريكية: مصادر أبلغت نجل ترامب بأن موسكو سعت لمساعدة حملة والده

2017-07-11 09:31:20
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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن 3 أشخاص، أنه تم إبلاغ دونالد ترامب الابن قبل اجتماعه مع محامية روسية، كان يعتقد أن لديها معلومات تضر بسمعة هيلاري كلينتون، بأن المعلومات جزء من مساعي للحكومة الروسية لمساعدة الحملة الرئاسية لوالده، آنذاك.

وقالت الصحيفة إن روب جولدستون، الذي ساعد في التوسط لعقد الاجتماع في يونيو 2016، بعث برسالة عبر البريد الإلكتروني بهذا الشأن إلى الابن الأكبر للرئيس الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة أن رسالة جولدستون تشير إلى أن الحكومة الروسية هي مصدر تلك المعلومات، التي من المحتمل أن تضر بكلينتون.

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