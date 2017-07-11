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مستشار عرفات: حمد أجبر على ترك عرش قطر بعد تورطه بعملية إرهابية فى مالى
محمد رشيد مستشار ياسر عرفات

مستشار عرفات: حمد أجبر على ترك عرش قطر بعد تورطه بعملية إرهابية فى مالى

2017-07-11 09:19:01
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قال محمد رشيد مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، تعليقا على تراجع قطر عن اتفاقيتى الرياض، فى تغريدة على تويتر: “أنا مستغرب لاستغراب البعض من تراجع تميم عن اتفاقيتى الرياض، الأمر ببساطة يتعلق بتسلسل صناعة القرار، وتميم ليس حاكما بوجود تنظيم الحمدين”.

وأضاف: “حمد لم ينقلع متعففا، بل أجبر بطريقة مهينة أثر ضبطه متلبسا بفعل إرهابى بدولة مالى، تكتمت باريس وواشنطن شريطة انصرافه عن الحكم، فكان تميم”.

وأضاف فى تغريده أخرى “لن ننسى، والأهم أن لا ينسى تنظيم الحمدين وتميم وجوعان وشبعان وعريان وعريانة أن فى رقابهم دماء نصف مليون ضحية، أقطعوا أذناب أفعى تنظيم الحمدين بدياركم وسيموت الرأس القطرى كمدا وغلا، المسألة تتعلق بالإرادة والصبر والتضحية لحماية أوطاننا من سمومهم”.

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