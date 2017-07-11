مستشار عرفات: حمد أجبر على ترك عرش قطر بعد تورطه بعملية إرهابية فى مالى

قال محمد رشيد مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، تعليقا على تراجع قطر عن اتفاقيتى الرياض، فى تغريدة على تويتر: “أنا مستغرب لاستغراب البعض من تراجع تميم عن اتفاقيتى الرياض، الأمر ببساطة يتعلق بتسلسل صناعة القرار، وتميم ليس حاكما بوجود تنظيم الحمدين”.

أنا مستغرب لإستغراب البعض من تراجع #تميم عن إتفاقيتي #الرياض، الأمر ببساطة يتعلق بتسلسل صناعة القرار، و #تميم ليس حاكما بوجود #تنظيم_الحمدين — Mohamed Rachid (@MBRachid) ١١ يوليو، ٢٠١٧

وأضاف: “حمد لم ينقلع متعففا، بل أجبر بطريقة مهينة أثر ضبطه متلبسا بفعل إرهابى بدولة مالى، تكتمت باريس وواشنطن شريطة انصرافه عن الحكم، فكان تميم”.

#حمد لم ينقلع متعففا، بل أجبر بطريقة مهينة أثر ضبطه متلبسا بفعل #إرهابي بدولة #مالي، تكتمت باريس و واشنطن شريطة إنصرافه عن الحكم، فكان #تميم — Mohamed Rachid (@MBRachid) ١١ يوليو، ٢٠١٧

وأضاف فى تغريده أخرى “لن ننسى، والأهم أن لا ينسى تنظيم الحمدين وتميم وجوعان وشبعان وعريان وعريانة أن فى رقابهم دماء نصف مليون ضحية، أقطعوا أذناب أفعى تنظيم الحمدين بدياركم وسيموت الرأس القطرى كمدا وغلا، المسألة تتعلق بالإرادة والصبر والتضحية لحماية أوطاننا من سمومهم”.