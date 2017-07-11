 Moheet on google
الثلاثاء 11 يوليو 2017 09:47 صباحاً
روابط سريعة
كواليس اللحظات الأخيرة في حياة سيد قطب قبل إعدامه!
سيد قطب

كواليس اللحظات الأخيرة في حياة سيد قطب قبل إعدامه!

2017-07-11 09:31:56
متابعات

تحدث اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز المخابرات الأسبق عن اللحظات الأخيرة في حياة سيد قطب، قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه.
وقال في حواره ببرنامج ” كل يوم ” المذاع على شاشة أون لايف، إنه تم تكليفه بإصطحاب قطب من السجن الحربي إلي سجن الإستئناف، مضيفًا أنه لم يتم إبلاغ سيد قطب  باصطحابه لسجن الاستئناف لتنفيذ حكم الإعدام به.
وتابع أن سيد قطب ظل طوال الطريق صامتًا، حيث كان يعتقد انه سيتم الافراج عنه كما فعل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وكشف علام أنه قبل تنفيذ حكم الإعدام علي سيد قطب أشار إلى رأسه وقال “دى اللى فاضله خدوها”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3