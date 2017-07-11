تحدث اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز المخابرات الأسبق عن اللحظات الأخيرة في حياة سيد قطب، قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه.

وقال في حواره ببرنامج ” كل يوم ” المذاع على شاشة أون لايف، إنه تم تكليفه بإصطحاب قطب من السجن الحربي إلي سجن الإستئناف، مضيفًا أنه لم يتم إبلاغ سيد قطب باصطحابه لسجن الاستئناف لتنفيذ حكم الإعدام به.

وتابع أن سيد قطب ظل طوال الطريق صامتًا، حيث كان يعتقد انه سيتم الافراج عنه كما فعل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وكشف علام أنه قبل تنفيذ حكم الإعدام علي سيد قطب أشار إلى رأسه وقال “دى اللى فاضله خدوها”.