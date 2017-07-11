علق النجم شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى على تهنئات زملائه بعيد ميلاده الـ34، فى تعليقات على منشوراتهم عبر صفحاتهم الرسمية بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

ورد على النجم رمضان صبحى لاعب نادى ستوك سيتى الانجليزى قائلاً “وأنت طيب يا أغلى الغوالى”، بينما رد تهنئة زميله بالفريق أحمد قتحى قائلاً “وأنت طيب يا جوكر وتسلم يا أبو البنات”. ووجه إكرامى الشكر لأحمد حسام ميدو المدير الفنى لنادى وادى دجله، قائلاً “حبيبي يا ميدو وانت طيب”.

وكتب إكرامى فى تغريده له عبر حسابه الشخصى “بشكر واحد واحد افتكر وهنأنى بعيد ميلادى، وبعتذر لو مقدرتش أرد على كل الناس بس والله شوفت كل الرسايل من قلبي بشكركم وألف شكر وكلكم طيبين”.