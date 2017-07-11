 Moheet on google
الثلاثاء 11 يوليو 2017 09:50 صباحاً
روابط سريعة
هكذا رد إكرامي على رمضان صبحي بعد تهنئته بعيد ميلاده
شريف اكرامي - شريف اكرامى

هكذا رد إكرامي على رمضان صبحي بعد تهنئته بعيد ميلاده

2017-07-11 09:04:58
متابعات

علق النجم شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى على تهنئات زملائه بعيد ميلاده الـ34، فى تعليقات على منشوراتهم عبر صفحاتهم الرسمية بموقع التدوينات القصيرة تويتر.
ورد على النجم رمضان صبحى لاعب نادى ستوك سيتى الانجليزى قائلاً “وأنت طيب يا أغلى الغوالى”، بينما رد تهنئة زميله بالفريق أحمد قتحى قائلاً “وأنت طيب يا جوكر وتسلم يا أبو البنات”. ووجه إكرامى الشكر لأحمد حسام ميدو المدير الفنى لنادى وادى دجله، قائلاً “حبيبي يا ميدو وانت طيب”.
وكتب إكرامى فى تغريده له عبر حسابه الشخصى “بشكر واحد واحد افتكر وهنأنى بعيد ميلادى، وبعتذر لو مقدرتش أرد على كل الناس بس والله شوفت كل الرسايل من قلبي بشكركم وألف شكر وكلكم طيبين”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3