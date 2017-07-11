إيهاب جلال: ملتزم مع «المقاصة» حتى نهاية كأس مصر2017-07-11 09:48:08
نفى إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي “مصر المقاصة” حدوث أي اتصالات مباشرة بينه وبين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال الفترة الحالية ليتولى تدريب النادي، مؤكدا حدوث اتصالات سابقة قبل تعيين اوجستوا ايناسيو مديرا فنيا لـ”القلعة البيضاء”.
وأكد جلال من خلال لقاءه ببرنامج “مع شوبير” الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة “صدى البلد” الفضائية، أن المفاوضات مع الزمالك لا تأتي في إطار مساومة نادي “مصر المقاصة”، مضيفا أن نادي “مصر المقاصة” عرض عليه زيادة قيمة عقده في وسط الموسم وهو طالب بتعديل العقد في نهاية الموسم.
وأعلن التزامه بعقده مع “مصر المقاصة” وهو بمدة “3 سنوات”، مشيرا أيضا إلى أنه لديه طموح للمشاركة مع ناديه الفيومي في ظل مشاركته بدوري أبطال أفريقيا الموسم القادم.
وانتقد الاجتماعات الدائمة والمتكررة بين رئيس نادي الزمالك والفريق والجهاز الفني، وقال مازحا: “سأجعل الاجتماع مرة كل شهر”.
وأضاف : “أنا مبدئيا في (مصر المقاصة) حتى نهاية كأس مصر، ولن أستطيع رفض عرض الزمالك”، وتابع “رئيس نادي مصر المقاصة اللواء محمد عبد السلام متمسك بي”.
وذكر أنه لديه شروط للبقاء في “مصر المقاصة” تتعلق ببقاء اللاعبين أحمد داودا وهشام محمد في صفوف الفريق، معلنا أنه اقترح بيع هشام محمد بمبلغ 15 مليون جنيه للنادي الأهلي.
ونوه إلى أن نادي “الزمالك” مديون لـ”مصر المقاصة” بـ5 مليون جنيه نتيجة صفقات سابقة، مقترحا أن يتم بيع أحمد داودا بـ5 مليون جنيه بالإضافة إلى 3 لاعبين لم يعلن عنهم.
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