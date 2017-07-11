وزير الزراعة: 200 ألف فرصة عمل للشباب من خلال مبادرة القرية المنتجة

أطلق الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة مبادرة القرية المنتجة بهدف تحويل القرية المصرية من قرية مستهلكة إلي قرية منتجة..منوها بانها ستوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل في منتجات التصنيع الغذائي والألبان.

وقال وزير الزراعة - خلال زيارته لمدينة القناطر الخيرية يرافقه الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اليوم الثلاثاء- إن المبادرة تأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير وخلق فرص عمل للشباب والتقليل من الاستيراد.

وأضاف أن الوزارة ستتولى بالتنسيق مع المحافظات تجميع فرص العمل وتحديد المستهدفين منها وعقد برامج ودورات تدريبية عن المشروعات الغذائية وإعداد دراسات الجدوى وتوفير التمويل اللازم للشباب لمساعدتهم في اقامة المشروعات.