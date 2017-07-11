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وزير الخارجية الكويتي يعقد اجتماع مشتركا مع نظيره الامريكي ومستشار الأمن القومي البريطاني
وزير الداخلية الكويتي مع مستشار الأمن القومي البريطاني

وزير الخارجية الكويتي يعقد اجتماع مشتركا مع نظيره الامريكي ومستشار الأمن القومي البريطاني

2017-07-11 08:54:53
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عقد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الكويتي اجتماعا مشتركا مع كل من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل مساء اليوم الاثنين في قصر بيان.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن الأطراف المشاركة في الاجتماع أعربت عن القلق جراء استمرار الأزمة الراهنة في المنطقة، مناشدةً كافة الأطراف سرعة احتواء هذه الأزمة وإيجاد حل لها في أقرب وقت من خلال الحوار.

وجدد كل من الجانبين الأمريكي والبريطاني دعمهم الكامل للوساطة الكويتية ومساعي وجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة.

وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ونائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الكويتية.

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