توافق وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عنعلى قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكُلية الشُرطة من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

كما تتلقى وزارة الداخلية طلبات المتقدمين سواء من خلال أكاديمية الشرطة، أو عن طريق التقدم للالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت www.MOIEGYPT.GOV.EG