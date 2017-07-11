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"العفو الدولية" تطالب بالتحقيق بجرائم ضد المدنيين في الموصل بالعراق
داعش يحرق غابات الموصل

"العفو الدولية" تطالب بالتحقيق بجرائم ضد المدنيين في الموصل بالعراق

2017-07-11 08:44:21
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طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم بحق المدنيين في الموصل، سواء ارتكبها “داعش” أو القوات العراقية والتحالف الدولي الذي يدعمها.

وقالت مديرة الأبحاث في “أمنستي” لمنطقة الشرق الأوسط لين معلوف - في بيان أوردته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الثلاثاء: “إن الفظائع التي شهدها الناس في الموصل واحتقار الحياة الإنسانية من جانب كل أطراف النزاع، لا يجب أن تبقى دون عقاب”، وأضافت أنه “يجب أن يتم فورا تشكيل لجنة مستقلة تكون مهمتها إجراء تحقيقات في كل الحالات التي تتوفر فيها أدلة جديرة بالثقة على انتهاك القانون الدولي، ونشر نتائج هذه التحقيقات.

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