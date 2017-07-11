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زلزال بقوة 2ر5 يضرب جنوبي اليابان
زلزال

زلزال بقوة 2ر5 يضرب جنوبي اليابان

2017-07-11 08:40:05
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ضرب زلزال بلغ التقدير الأولي لقوته 5.2 درجة جزيرة كيوشو جنوبي اليابان صباح اليوم الثلاثاء، ولم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية “تسونامي”، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية - وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية - أن مركز الزلزال كان في البحر قبالة مدينة كاجوشيما مباشرة.

واليابان واحدة من أكثر المناطق النشطة زلزاليا في العالم ، وتشهد نحو 20 في المائة من الزلازل التي تقع في العالم بقوة ست درجات أو أكثر.

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