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بعد «اللوك الجديد للهضبة».. هنيدي : شوية وهيجلنا «حب الشباب»
محمد هنيدي
محمد هنيدي

بعد «اللوك الجديد للهضبة».. هنيدي : شوية وهيجلنا «حب الشباب»

2017-07-11 09:00:03
متابعات

سخر الفنان محمد هنيدي من مظهره و”اللوك الجديد” للمطرب عمرو دياب، مشيرا إلى أن مظهرهم لا يعبر عن أعمارهم.
وقال هنيدي “55سنة” عبر تغريده له بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “شوية وهيجلنا حب الشباب” مرفقا بالتغريدة صورة له ولعمرو دياب.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الساعات الماضية صورة غلاف الألبوم الغنائي الجديد لـ”الهضبة” عمرو دياب وهو بعنوان “معدي الناس”.
وقد جذب “اللوك الجديد” للفنان عمرو دياب “55 سنة” اعجاب رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

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