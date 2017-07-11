لحق لاعب المنتخب الجزائري ياسين براهيمي تدريباته مع فريقه بورتو البرتغالي ، واستأنف براهيمي التدريبات بشكل متأخر ، وذلك بعد تمديده لعطلته الصيفية بعد حصوله على موافقة من المدرب سيرجيو كونسيساو ، الذى عبر في وقت سابق عن تمسكه بالدولي الجزائري ، مؤكدا أنه سيكون ضمن خططه للموسم المقبل.

ولم يتلق براهيمي أي عرض رسمي في الميركاتو الصيفي الحالي و يبدو أنه سيواصل المشوار مع التنانين.

وسيتوجه براهيمي رفقة فريقه للمكسيك حيث سيخوض بورتو مباراتين وديتين ضد كروز أزرول و جوادالاخارا ، حيث يسعى للعودة للواجهة الموسم القادم خاصة بعد الإخفافات المتتالية محليا .

ويرتبط براهيمي بعقد مع التنانين حتى صيف 2019 ، وشارك الموسم الماضى في 31 مباراة في جميع المسابقات ، وسجل 7 أهداف و صنع 4.