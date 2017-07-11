أكد الدكتور محمد عبد العال، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن قطر دولة عاصية بكل معاني العصيان، وقد خالفت اتفاقيات دولية وقعت عليها.

وقال خلال حواره يبرنامج “حلقة الوصل”، المذاع على شاشة “أون لايف”، إن “قطر خالفت ميثاق الجامعة العربية، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق دول مجلس التعاون الخليجي”.