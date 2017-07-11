أكد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقا بشير التابعي، أن عدم وجود من وصفهم بـ”جمهور القلة المندسة اللي بيشتم” أفضل لـ”الزمالك”.

وأوضح “أر. بشير” كما يلقبه “الزملكاوية” من خلال لقاءه ببرنامج “اكسترا تايم” المذاع على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن الزمالك خسر بطولة الدوري العام هذا الموسم بـ”فعل فاعل”، مشيرا إلى سوء التحكيم وتغيير الأجهزة الفنية وتقصير اللاعبين.

وقال: “المستشار مرتضى منصور يريد فعل أفضل شيء ومش قادر، وقرارته حتى لو ضد الفريق فهو يرى أنها في الصالح العام”، مضيفا “الناس اللي حوالين مرتضى منصور يضللوه، والكلام الكثير آمر من السحر”.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك ليست لهم أي أدوار، ومرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور يقومان بكل شيء داخل النادي – على حد قوله.

وشدد على ضرورة فصل اللاعبين عن المشاكل الإدارية، مؤكدا أن المدير الفني الأسبق البرتغالي نيلو فينجادا قد نجح في الحصول على البطولات وتحقيق نتائج جيدة على الرغم من وجود مشاكل إدارية ومالية بالنادي وقتها.

وهاجم التابعي المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك محمد حلمي واعتبر إياه “أحد أسباب تدهور أداء الفريق وتسبب في عمل فتنة كبيرة”، ووجه رسالة إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي قائلا له “محمد حلمي صغير قوي” – على حد قوله.

وأضاف ” المدرب اللي بيمشي عشان فشل مينفعش يرجع ... والمفروض ميرضهاش على نفسه والا يبقى أسمها أكل عيش وسبوبة”.