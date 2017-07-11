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اليوم .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة
الدكتور طارق شوقي - وزير التعليم

اليوم .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة

2017-07-11 09:11:04
أ ش أ

يعتمد اليوم الثلاثاء، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2016/2017، وسيقوم الوزير بالاتصال بالطلاب الأوائل لتهنئتهم.

ومن المقرر أن تنظم وزارة التربية والتعليم غدًا الاربعاء ، مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، للإعلان عن تفاصيل النتيجة ونسب النجاح وأسماء الأوائل.

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