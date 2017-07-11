يعتمد اليوم الثلاثاء، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2016/2017، وسيقوم الوزير بالاتصال بالطلاب الأوائل لتهنئتهم.

ومن المقرر أن تنظم وزارة التربية والتعليم غدًا الاربعاء ، مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، للإعلان عن تفاصيل النتيجة ونسب النجاح وأسماء الأوائل.