"الأرصاد" : طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة.. والعظمى بالقاهرة 392017-07-11 08:37:53
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية مُعتدلة، تنشط على شمال الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف المتر، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 26 39
الإسكندرية 25 31
مطروح 24 30
بورسعيد 26 32
دمياط 24 31
بلطيم 25 32
الإسماعيلية 25 39
السويس 26 40
العريش 22 35
نخل 20 37
طابا 22 38
الطور 26 37
مرسى علم 28 37
الغردقة 28 39
شرم الشيخ 28 40
رفح 21 35
كاترين 20 34
سيوة 23 38
المنيا 26 40
الفيوم 25 40
رأس سدر 26 39
أبوسمبل 27 40
وسط الدلتا 25 38
أسيوط 26 41
سوهاج 27 41
الأقصر 28 43
أسوان 29 44
شلاتين 27 41
حلايب 29 39
الوادي الجديد 27 42
قنا 27 44
نويبع 29 41
السلوم 21 31
أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 31 44
المدينة 26 43
الرياض 31 46
المنامة 34 41
أبوظبي 32 44
الدوحة 33 43
الكويت 33 52
دمشق 19 41
بيروت 27 32
عمان 22 38
القدس 22 34
غزة 25 33
بغداد 30 47
مسقط 32 37
صنعاء 18 31
الخرطوم 27 38
طرابلس 24 34
تونس 26 42
الجزائر 24 31
الرباط 18 28
نواكشوط 24 30
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 16 35
إسطنبول 20 29
إسلام آباد 25 32
نيودلهي 26 34
جاكرتا 24 32
بكين 27 36
كوالالمبور 24 32
طوكيو 24 31
أثينا 24 35
روما 19 34
باريس 16 22
مدريد 19 34
برلين 14 23
لندن 14 19
مونتريال 15 26
موسكو 14 23
نيويورك 21 28
واشنطن 25 36
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