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اليوم.. شريف إسماعيل يلتقي وزيري "البترول" و"التموين"
شريف اسماعيل‎

اليوم.. شريف إسماعيل يلتقي وزيري "البترول" و"التموين"

2017-07-11 08:31:26
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يلتقي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بمقر الهيئة العامة للاستثمار؛ لبحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالوزارة.
كما يلتقي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالوزارة وإجراءات توفير السلع التموينية بالأسواق بكميات مناسبة وأسعار تتناسب مع محدودي الدخل.

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