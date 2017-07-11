قال مكتب التحقيقات الاتحادي، مساء أمس الإثنين، إن جنديًا بالجيش الأمريكي سبق له الخدمة في العراق وأفغانستان ويتمركز حاليًا في هاواي أُعتقل بتهمة تقديم دعم مادي لتنظيم “داعش”.

وأضاف المكتب حسبما ورد بوكالة “رويترز” ، أن الجندي إيكيكا كانج “34 عاما”، كان يخضع للتحقيق على يد الجيش والمكتب منذ أكثر من عام وجرى احتجازه السبت الماضي، والجندي من لواء الطيران القتالي 25 التابع لفرقة المشاة 25.

وأفادت دعوى جنائية أمام محكمة أمريكية في هونولولو بأن كانج بايع تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على أراض في سوريا والعراق.

وقال مكتب التحقيقات في بيانه إن كانج متهم أيضا بمحاولة تقديم وثائق عسكرية وتوفير تدريبات للتنظيم المتشدد، وتعتقد السلطات الاتحادية أن كانج ليس له صلة بأحد يمكن أن يشكل تهديدا لهاواي، وكان من المقرر مثوله أمام محكمة ابتدائية بعد ظهر الإثنين.