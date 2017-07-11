أكد النائب البرلماني، مصطفى بكرى، تعليقا على المستندات التى نشرتها CNN عن دولة قطر، والتى تخص سياساتها الخارجية فى عهد تميم ووالده، أن حاكم قطر أداى وصناعة لمؤامرة.

وكتب بكري في حسابه الرسمي على “تويتر”، “الوثائق التي نشرتها شبكةc.n.n تؤكد أن قطر تعمدت خرق كافة المواثيق التى جرى التوافق بشأنها، ومن ثم فإن أى اعتقاد بأن قطر يمكن أن تراجع سياساتها الخارجية، بما يؤكد التزامها بالمواثيق الخليجية أو العربية أو الدولية ، هو اعتقاد خاطئ”.

وأضاف: “التجارب كلها تؤكد أن تميم ووالده لا عهد لهما، ولا ثقة فى وعودها، والغريب أن حاكم قطر راح يقدم نفسه شهيدا لمؤامرة كون به ضده، مع أنه هو ليس أكثر من أداة وصناعة لمؤامرة تستهدف الأمة وأمنها واستقرارها ، لا خيار أمام العرب سوى التخلص من هذا الوباء لحماية الجسد العربى من المرض والفناء”.