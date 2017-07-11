أكد محمد جمعة، الباحث والخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن الوثائق التي تم نشرها من قبل “سي إن إن” يقدم دليلا إضافيا على أن قطر لن تتورع لمساعدة الإخوان المسلمين لتمزيق البيت الخليجي من الداخل.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ما وراء الحدث”، المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، “هذه الوثائق تكشف كذب قطر، وتفسر عبارة طفح الكيل التي وردت على لسان أكثر من مسئول سعودي وإماراتي”.

وأضاف أن هذه الوثائق تثبت أن قطر لن تتورع عن الاستمرار “كمخلب قط” داخل البيت الخليجي، ومساندة المشروع الإيراني والإخواني في المنطقة.