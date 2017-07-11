ينوي المؤلف والمخرج الأمريكي الكبير جيمس كاميرون إحداث ثورة جديدة في مجال الأفلام ثلاثية الأبعاد “3 دي” فينوي عرض الجزء الثاني من فيلم الفنتازيا “افاتار” دون الحاجة إلي النظارة المتخصصة عبر نظام جديد لعرض الليزر.

وذكر الموقع الإلكتروني الفرنسي”لو بوان” أن جيمس كاميرون مؤلف ومخرج الفيلم صرح بأنه سيبدأ تصوير مشاهد الجزء الثاني في الخامس والعشرين من سبتمبرالقادم وسيعرض في 18 ديسمبر 2020 ،ويتعاون كاميرون مع شركة “لايتستورم إنترتنيمنت” وشركة “كريستي ديجيتال” لوضع نظام جديد للعرض بأشعة الليزر “آر جي بي” التي تغنى المفرجون عن النظارات المتخصصة للأفلام ثلاثية الأبعاد .

يشار إلى أن فيلم “افاتار”عرض لأول مرة على شاشات السينما في 18 ديسمبر 2009 وحقق رقما قياسيا في تاريخ السينما وصل إلي 7ر2 مليار دولار وتم ترشيحه لتسع جوائز أوسكار حصل على ثلاث منها هي: أفضل سيناريو- أفضل إخراج فني- وأفضل مؤثرات مرئية.