 Moheet on google
الثلاثاء 11 يوليو 2017 09:44 صباحاً
روابط سريعة
"الخلية" يدخل المونتاج استعدادا لموسم عيد الأضحي
أحمد عز

"الخلية" يدخل المونتاج استعدادا لموسم عيد الأضحي

2017-07-11 08:11:44
أ ش أ

بدأ المخرج طارق العريان عمليات المونتاج والمكساج لفيلم “الخلية “الذي انتهي من تصويره أمس.
ومن المقررعرض الفيلم بدور العرض السينمائي في سباق موسم عيد الأضحي المقبل،واستمر تصويره 6 أشهر كاملة نظرا لإعتماده علي مشاهد أكشن كثيرة مما دفع المخرج لاستغراق وقت أكبر بعد خروجه من سباق رمضان الماضي.
ويرصد “الخلية” دور العمليات الخاصة للتصدي للعمليات الإرهابية من خلال ضابط شرطة ينجح في القبض علي عدد من عناصر الجماعات الإرهابية وفى مقدمتهم زعيم تنظيم إرهابي يزرع قنبلة فى قطار وينقذ بطل الفيلم الركاب وتتوالى الأحداث .
الفيلم بطولة أحمد عز،أمينة خليل ،سامر المصري ،أحمد صفوت ،ريهام عبد الغفور،التونسية عائشة بن أحمد، أحمد صلاح حسني، تأليف صلاح الجهيني، إنتاج موسي عيسى، إخراج طارق العريان.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3