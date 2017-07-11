بدأ المخرج طارق العريان عمليات المونتاج والمكساج لفيلم “الخلية “الذي انتهي من تصويره أمس.

ومن المقررعرض الفيلم بدور العرض السينمائي في سباق موسم عيد الأضحي المقبل،واستمر تصويره 6 أشهر كاملة نظرا لإعتماده علي مشاهد أكشن كثيرة مما دفع المخرج لاستغراق وقت أكبر بعد خروجه من سباق رمضان الماضي.

ويرصد “الخلية” دور العمليات الخاصة للتصدي للعمليات الإرهابية من خلال ضابط شرطة ينجح في القبض علي عدد من عناصر الجماعات الإرهابية وفى مقدمتهم زعيم تنظيم إرهابي يزرع قنبلة فى قطار وينقذ بطل الفيلم الركاب وتتوالى الأحداث .

الفيلم بطولة أحمد عز،أمينة خليل ،سامر المصري ،أحمد صفوت ،ريهام عبد الغفور،التونسية عائشة بن أحمد، أحمد صلاح حسني، تأليف صلاح الجهيني، إنتاج موسي عيسى، إخراج طارق العريان.