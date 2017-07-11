أعلن المكتب الإعلامي للكرملين عن إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، مباحثات هاتفية بمبادرة من الجانب الفنزويلي.

وأفاد (الكرملين)، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء اليوم الإثنين، بأن بوتين ناقش مع نظيره الفنزويلي سبل التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة والوقود، فضلا عن إمكانية تنفيذ العقود المبرمة بين الجانبين في هذا القطاع، على أساس المنفعة المتبادلة بين البلدين.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الرئيسين خلال حديثهما تبادلا وجهات النظر في العديد من المواضيع التي تخدم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تطرقا للأزمة السياسية في فنزويلا، حيث قال مادورو إن حكومة بلاده اتخذت إجراءات واسعة من شأنها تهدئة الأوضاع الداخلية التي بدأت تتعافى.