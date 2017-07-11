هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انتصار القوات العراقية على تنظيم “داعش” في الموصل، وذلك بعد ساعات من إعلان العبادي النصر رسميا على تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال الرئيس ترامب - وفقا لبيان أورده راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الإثنين - إن “الانتصار في الموصل” مؤشر على أن “أيام التنظيم في العراق وسورية أصبحت معدودة”.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن استعادة مدينة الموصل العراقية يشكل “خطوة حاسمة” في الحرب ضد تنظيم داعش.

وهنأ تيلرسون العبادي والعراقيين على “تحرير” الموصل الذي اعتبره “خطوة حاسمة في الحرب العالمية ضد تنظيم داعش، ويؤكد نجاح الجهود الدولية التي تقودها قوات الأمن العراقية”.