 Moheet on google
الثلاثاء 11 يوليو 2017 12:43 صباحاً
روابط سريعة
مصرع 6 أشخاص في هجوم مسلح على حافلة بالهند
هجوم مسلح فى ولاية ديار بكر - تركيا

مصرع 6 أشخاص في هجوم مسلح على حافلة بالهند

2017-07-11 00:39:57
خاص: محيط

لقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، من بينهم 5 سيدات، وأصيب 13 آخرون إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على حافلة ركاب تحمل 50 شخصا من الهندوس كانوا عائدين من زيارة أحد المعابد في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية عن ضابط بالشرطة الهندية - رفض الكشف عن هويته - قوله إن إطلاق النار وقع بالقرب من بلدة “انانتناج” الواقعة جنوبي البلاد على الطريق الرئيسي الذي يربط القطاع الهندي من كشمير بباقي البلاد.

يشار إلى أن هذا الهجوم وقع بالرغم من انتشار الآلاف من جنود الجيش الهندي والقوات شبه العسكرية على طريق الحج الذي تشارك فيه أعداد غفيرة من الهندوس سنويا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3