لقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، من بينهم 5 سيدات، وأصيب 13 آخرون إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على حافلة ركاب تحمل 50 شخصا من الهندوس كانوا عائدين من زيارة أحد المعابد في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية عن ضابط بالشرطة الهندية - رفض الكشف عن هويته - قوله إن إطلاق النار وقع بالقرب من بلدة “انانتناج” الواقعة جنوبي البلاد على الطريق الرئيسي الذي يربط القطاع الهندي من كشمير بباقي البلاد.

يشار إلى أن هذا الهجوم وقع بالرغم من انتشار الآلاف من جنود الجيش الهندي والقوات شبه العسكرية على طريق الحج الذي تشارك فيه أعداد غفيرة من الهندوس سنويا.