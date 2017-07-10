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رئيس البرلمان العربي يهنئ العراق بتحرير الموصل من "داعش"
الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي يهنئ العراق بتحرير الموصل من "داعش"

2017-07-10 23:31:56

قدم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي التهاني لجمهورية العراق رئيساً وحكومة وشعباً بمناسبة الإعلان الرسمي اليوم الاثنين بتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، أهم معاقل التنظيم في العراق.

وعبر السلمي - في بيان صحفي مساء اليوم - عن اعتزاز الشعب العربي بهذا اليوم التاريخي الذي تم فيه هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي وعودة مدينة الموصل لسيطرة الحكومة العراقية، وثمن التضحيات الكبرى التي قامت بها القوات المسلحة العراقية لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال “إن انهيار تنظيم (داعش) الإرهابي في الموصل يأتي مقدمة لانهيار أوهام الإرهابيين وأحلامهم المريضة في نشر الفوضى وتفكيك الدول العربية وإضعافها، وتدمير حضارة وتراث الأمة العربية ووحدة مجتمعاتها”.

وشدد السلمي على أن تلاحم الشعب العراقي بكل مكوناته وأطيافه في معركته ضد تنظيم “داعش” الإرهابي كان له أبلغ الأثر في هذا الانتصار، مُتمنيًا أن يُمثل هذا الانتصار خطوة على طريق استقرار الوضع في العراق، وأن يكون عنصرًا من عناصر زيادة اللحمة والترابط والحوار البناء بين أبناء ومكونات المُجتمع العراقي الشقيق ليعود العراق آمناً وقوياً وموحداً.

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