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جلسة عمل بين عدد من نواب البرلمان التونسي والفرنسي لبحث سبل دعم التعاون المشترك
مجلس النواب التونسي
مجلس النواب التونسي

جلسة عمل بين عدد من نواب البرلمان التونسي والفرنسي لبحث سبل دعم التعاون المشترك

2017-07-10 23:27:17
أ ش أ

عقدت بمقر مجلس النواب التونسي، اليوم الاثنين، جلسة عمل بين عدد من النواب التونسيين ونظرائهم الفرنسيين، برئاسة وإشراف النائب التونسي حسين الجزيري، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية تونس فرنسا، وأوليفي كاديك عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ممثل الفرنسيين المقيمين بالخارج.
وقال مجلس النواب التونسي، في بيان اليوم، إن المحادثات تناولت، علاقات التعاون بين مجلس نواب الشعب ومجلس الشيوخ الفرنسي، والآفاق المتاحة لمزيد من الدعم والتطوير، ولاسيما عبر تبادل التجارب والخبرات وتكثيف اللقاءات، اعتبارا لدورها في دعم العلاقات التونسية الفرنسية على مختلف الأصعدة.
واستعرض النواب التونسيون، عمل المؤسسة البرلمانية وإسهامها في دفع مسار الانتقال الديمقراطي، وذلك عبر سنّ التشريعات وتركيز المؤسسات المنصوص عليها في دستور تونس الجديد.

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