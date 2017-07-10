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حرس السواحل يحبط هجرة سرية من شواطئ صفاقس التونسية
هجرة غير شرعية

حرس السواحل يحبط هجرة سرية من شواطئ صفاقس التونسية

2017-07-10 23:18:16
وكالات

أحبط حرس السواحل التونسي محاولة إبحار سري انطلق فيها 59 شخصاً من شواطئ صفاقس بالوسط الشرقي التونسي اليوم.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن السلطات الأمنية التونسية بدأت التحقيق مع افراد المجموعة من اجل اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون التونسي بحقهم، بحسب وكالة “واس”.

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