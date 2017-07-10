أحبط حرس السواحل التونسي محاولة إبحار سري انطلق فيها 59 شخصاً من شواطئ صفاقس بالوسط الشرقي التونسي اليوم.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن السلطات الأمنية التونسية بدأت التحقيق مع افراد المجموعة من اجل اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون التونسي بحقهم، بحسب وكالة “واس”.